中國經濟形勢嚴峻 人民日報系列文章信心喊話

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（中央社記者張淑伶北京25日）中國經濟形勢面臨嚴峻考驗，第2季GDP成長率僅0.4%，上半年為2.5%。官媒人民日報連日發出「年中經濟觀察」，指中國經濟「強大韌性有活力」，向全民信心喊話。

人民日報23日起刊出「年中經濟觀察」系列述評。23日的主題是「我們對中國經濟發展充滿信心」，24日為「大國糧倉，穩產優供根基牢」，25日為「實體經濟，恢復向好韌性強」，都在頭版呈現。

這些文章指出，中國第二季及上半年的經濟表現，是「來之不易的正增長」，今年以來，百年變局交織世紀疫情，中國經濟面臨的「三重壓力」更加突出，超預期因素衝擊陡然增加。「三重壓力」是指需求收縮、供給衝擊、預期轉弱。

今天發布的文章指出，受COVID-19疫情疊加地緣政治衝突等影響，中國經濟穩定恢復受到衝擊，今年3、4月份主要經濟指標下滑明顯。面對明顯加大的經濟下行壓力，各地區各部門攻堅克難，一系列政策接連出手，全力穩住實體經濟。

報導引述中國宏觀經濟研究院研究員付保宗說，下半年的外部環境依然複雜嚴峻，實體經濟持續穩定恢復仍然存在一定壓力，但只要繼續「高效統籌疫情防控和經濟社會發展」，全力打通產業鏈、供應鏈堵點，精準落實企業紓困政策，穩定市場主體預期，就能推動實體經濟持續恢復向好。

由於堅持對疫情「動態清零」，中國多地不得不採取嚴格的管控措施。歷來在全中國GDP排名第一的上海，受到兩個月封城及後續恢復的影響，上半年GDP下降5.7%；北京成長0.7%，天津成長0.4%，4個直轄市中只有重慶的GDP年增率高過全國平均，為4.0%。

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