深圳疫情再起 中芯富士康等企業閉環管理7天

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（中央社台北25日電）中國廣東省深圳市COVID-19疫情再起，陸媒報導，深圳市工業和信息化局下發通知，督導包含華為、中興通訊、中芯國際、富士康等深圳市百強企業，自7月24日起園區（廠區）封閉運行7天。

陸媒第一財經25日報導，深圳市工業和信息化局發布「市工業和信息化局關於督促重點企業封閉運行的通知」。

通知明列，督導華為、中興通訊、比亞迪、富士康、中芯國際、中海油、邁瑞、大疆等深圳市工業百強企業，從通知印發之日24日起，對園區（廠區）封閉運行7天。

具體要求包含，重點企業（園區）實行封閉管理，減少非必要人員外出；企業員工實行核酸檢測一天一檢，須持24小時內核酸檢測陰性證明才可以上崗等。

報導訪問了比亞迪，比亞迪指出，正在按照市裡要求加強管控，做好防疫工作。這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫未對該公司產生明顯影響。

這不是比亞迪深圳工業園區首次進行封閉運行。今年3月14日至20日，比亞迪深圳工業園區已實行過封閉式管理。

報導也指出，富士康一名員工表示，員工在做好工作場所、住所兩點一線閉環管理前提下，憑24小時核酸記錄進出園區。目前富士康深圳園區內運營正常，並在遵照政府防疫政策要求前提下，確保防疫及安全生產兩不誤。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110725