更多編輯台推薦新聞：
順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠
運動

順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款
國際

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

人權律師常瑋平庭審 法國駐中大使館發文相挺

2022/7/26 10:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京26日電）被指涉嫌顛覆國家政權罪的中國人權律師常瑋平，今天在陝西鳳縣不公開庭審。法國駐中國大使館昨天發文表示，與常瑋平及其家人同在，表達對他個人和對中國人權律師群體的支持。

微博帳號「法國駐華大使館」25日下午發文指出，常瑋平將於26日面臨不公開審理，在庭審臨近之際，法國駐華大使館與常瑋平律師及其家人同在，並重申對致力於促進中國法治的人權律師的支持。

常瑋平的妻子陳紫娟昨天抵達鳳縣，想要旁聽常瑋平庭審。她在社群平台推特（Twitter）發文，表示自己一出高速道路就被許多警察和車輛包圍、勸返，陝西常瑋平專案組並以疫情為由非法拘禁她幾個小時。

今天早上9時許，陳紫娟再發文表示：「開庭了，我和孩子還被圍堵在高速出口。」

常瑋平因參加2019年底維權人士發起的「廈門聚會」，2020年1月被陝西省寶雞市公安局指定居所監視居住12天，期間受到酷刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2020年10月，再次以涉嫌煽顛罪名被指定居所監視居住，2021年4月被以涉嫌顛覆國家政權罪逮捕，律師會見時爆出指居期間遭遇嚴重酷刑。此案多次延期，2022年4月2日起訴到寶雞中院。

去年7月9日，第5屆中國人權律師節暨「709大抓捕」6週年線上大會舉行，籌辦大會的多個台、美民間團體將2021年「中國人權律師獎」頒給仍被中國政府關押的人權律師常瑋平、丁家喜。（編輯：曹宇帆）1110726

709大抓捕
709大抓捕7週年 維權律師：殘酷措施還在延續
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族