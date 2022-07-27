美不接受對中企分類監管提議 中概股退市風險增

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（中央社記者沈朋達台北27日電）路透社引述消息報導，美國官方不接受對在美上市中國企業分類監管的提議，要求完整的權限檢閱中企審計底稿，包括已退市中企。中美監管合作進度未卜，中概股仍面臨退市風險。

金融時報（Financial Times）24日引述消息人士報導，中國擬依數據敏感程度，將在美國上市的中國企業分成非敏感數據、敏感數據及秘密數據等3類，以讓「美國上市公司會計監督委員會」（PCAOB）得以審查部分中企的審計底稿，避免遭退市。

不過路透社（Reuters）今天引述了解PCAOB運作的2名消息人士表示，美方不接受中方設立任何限制，要求對檢閱審計底稿有完整的權限，並依風險選擇受審查的對象。

他說，中方希望有不同程度的權限，「我們無法接受，我們要求完整的權限」。

報導又引述另一名消息人士稱，PCAOB的審查可溯及既往，已退市中企經審計的財報，仍需接受審查。退市流程可能長達一年多才可完成。

PCAOB發言人波漢（Kent Bonham）則表示，PCAOB必須能完整取得它所選擇審查任何公司的審計底稿，「不能有漏洞，也不能有例外」。

中國證監會25日回應稱，相關部門並未研究金融時報所報導的分類制度。有關中美的審計監管合作狀況，由雙方監管部門發布的消息為準。

美國2020年底通過的「外國公司問責法案」，要求在美上市的外國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國的證券交易所掛牌。長期以國家安全為由拒絕外國監管機構取得審計底稿的中國企業，面臨退市風險。

中美去年底展開審計監管的合作談判，目前進度不明。美方的態度較為保留，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）13日接受美媒採訪時說，他不確定中美能否就此達成協議。

SEC官員5月曾表示，PCAOB必須在11月前完成對相關中企的審計檢查。路透社報導，若中美無法就審計底稿的問題達成共識，將有超過270家中企面臨退市風險。（編輯：李雅雯）1110727