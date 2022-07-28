中國經濟要復甦 學者：防疫與房產政策皆要調整

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（中央社台北28日電）北京大學國家發展研究院院長姚洋近期表示，中國要發展下半年經濟，需要找到一條長效的防疫機制，並且要調整房地產「三條紅線」政策。

根據北大國發院智庫28日消息，姚洋在7月中旬一場論壇作上述表示。

根據中國官方此前公布的數據，今年第一季經濟成長率為4.8%，第二季為0.4%。姚洋指出，要達到全年5.5%的目標，下半年需要成長8%，「難度相當大」，且他擔心的是，「達到6%也有很大難度」。

姚洋將矛頭指向COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策與房地產政策。

在防疫政策方面，姚洋說，現今的疫情與2020年的疫情，兩者大不同。Omicron變異株傳染性極強，想要完全防禦難度極大，這造成快速清零異常困難，防疫措施也就比2020年當時嚴格，使消費受到很大限制。

姚洋指出，中國下半年經濟要復甦，必須找到一條長效的防疫機制。

他強調，「如果不能做到這一點，經濟就無法穩定復甦」、「病毒不可能根除，這是個科學問題」、「人類最終要和病毒共存，這也是個科學問題」。

他提出幾點建議，包括要將現在的「社會面清零」變成「社會活動面清零」，活動面清零的意思是，參加經濟活動的人不能有感染；精準到以居民樓單元為單位監控；不再大規模異地隔離；全國各碼統一；開放國際旅行。

姚洋指出，中國不能跟世界隔離，沒有人可以預期疫情何時結束，對於國外來的人，仍要做預防、檢測，但現有防疫措施可以適當放鬆，方便大家往來。

在房地產政策方面，現今中國的房產呈現斷崖式下降，他認為中國房產下行的主要原因還是在「三條紅線」。

「三條紅線」始於中國人民銀行和住建部監管部門2020年8月召開重點房地產企業座談會時，提出3個監管要求，包括：剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍。

姚洋說，應正確看待房地產信貸，高負債率是房產行業的特性。

他說，如果改正防疫政策與調整「三條紅線」，可能可以達到全年經濟成長率5.5%的目標；否則，不排除因經濟嚴重不景氣而引發其他問題。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110728