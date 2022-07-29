不滿中國政府管很大 歐洲車廠解除與廣汽合作

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（中央社台北29日電）據香港明報今天報導，歐洲汽車大廠Stellantis NV行政總裁塔瓦瑞斯表示，不滿越來越多的政治干預，決定結束與廣州汽車集團合作關係，並關閉在中國唯一生產Jeep的工廠。

報導說，塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）坦承，關閉在中國的唯一一家Jeep工廠，是因為當地官員的介入越來越多，並擔心中國與世界其他地區間的政治緊張加劇，可能導致經濟制裁，打算在中國實施「輕資產」戰略。

他表示：「過去幾年，我們在中國商界看到了愈來愈多的政治干預，我們不希望像其他公司最近在世界其他地區那樣，淪為交叉制裁的受害者。」

另據「華爾街日報」（Wall Street Journal）19日報導，此舉可說是Stellantis NV的戰略逆轉，也凸顯西方汽車業嘗試在中國打造重要影響力方面，遭遇到的最新挫折。

Stellantis這個決定，歸因於意欲取得與廣州汽車集團的合資公司多數股權沒有進展，因此決定完全退出，轉而專注於向中國出口並銷售Jeep的業務，並說雙方合資的公司自2010年3月成立，但近年來一直虧損。

中國是全球最大的汽車市場，而Stellantis的旗下品牌包括標緻（Peugeot），同時生產Ram皮卡。

路透社18日報導說，Stellantis今年元月才宣布，有意提高與廣汽的合資車廠的持股比例，從50%增加至75%。

廣汽於2010年攜手飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）。後來飛雅特克萊斯勒汽車和法國同業寶獅雪鐵龍集團 （PSA）合併，合組Stellantis汽車集團。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110729