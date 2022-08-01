裴洛西是否訪台備受關注 中國微信圈頻傳假消息

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（中央社台北1日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西是否訪台備受關注。中國微信圈從7月30日起流傳影片和截圖，直指裴洛西包機已降落松山機場，其後陸媒查證有誤，裴洛西訪問亞洲行動態牽動中國敏感神經。

裴洛西（Nancy Pelosi）一方一直未有官宣確認此行亞太之行會否訪問台灣。美國眾議院議長網站此前發布裴洛西出訪行程，包括新加坡、馬來西亞、韓國和日本，未提及台灣。

澎湃新聞7月31日報導，自7月30日起中國微信群流傳一段影片及相關截圖，顯示數架軍機在軍艦、航母護衛下，呈「人字」隊列飛過天空。

有網友稱，這是裴洛西的出行隊列，她本人已降落至松山機場。

報導指出，日本和台灣均有機場以「松山」命名，日本的松山機場位於四國地方愛媛縣松山市南吉田町；台灣的松山機場則位於台北市松山區，距台北市中心約3000公尺處，為4E級國際機場，屬軍民合用機場。

澎湃新聞記者其後調查，使用InVid軟體搜查後發現，該段影片至少在2021年4月就已出現。臉書用戶CRIX Gaming在2021年4月21日發布相關影片，稱美國海軍和空軍出現在菲律賓群島西側的南海海域。

相關影片的右下角有TikTok水印，顯示其來自帳號@captaindefense，但此帳號已無相關具體內容。

報導又指出，據俄羅斯衛星通訊社、科技新聞門戶網站Gadget Tendency等報導，裴洛西此次出訪亞洲乘坐的專機，據指是美國空軍波音C-40「飛剪」，航班號為SPAR19，註冊號為09-0540。

在Flightradar24平台搜索這航班，可以發現SPAR19從美國夏威夷檀香山市出發，實際起飛時間為夏威夷當地時間7月30日下午7時，即北京時間7月31日下午1時。

美國眾議院議長網站公布的裴洛西出訪亞太地區的消息中提到，裴洛西航班在夏威夷停留加油，聽取了美國印太司令部領導層的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號戰艦。

報導引述Adsbexchange數據顯示，SPAR19最後一次被觀測到是北京時間7月31日下午1時40分左右，當時航班處於太平洋上空，一路向西行，飛行速度為428節。

據Travelmath網站計算，航班以434.49節的速度從夏威夷出發，起降時間按30分鐘計算，到達日本需要約8小時28分，到達台灣需10小時以上，意味著SPAR19航班若飛向日本或台灣，至少也要在北京時間7月31日晚上9時以後才會降落。

報導指出，綜合多方訊息，該影片與這次裴洛西亞太之行無關。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110801