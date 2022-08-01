裴洛西擬訪台 共軍學者威脅啟動「反分裂法」

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（中央社台北1日電）美國眾議院議長裴洛西擬訪台，台、美、中緊張局勢升溫。中國全國政協機關報「人民政協報」引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美、台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動「反分裂國家法」。

人民政協報7月30日一篇討論裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的報導，其中引述不具名解放軍戰略學者作上述表示。

不具名解放軍戰略學者宣稱，在符合國際法和聯合國憲章範圍內，中國政府和軍隊可以採取一切手段，「當然遠遠不像近日海內外媒體說的區區那幾種，手段比媒體說的要多得多」。

這名專家揚言，「只要美台敢踩大陸給他們劃的紅線，我們將啟動『反分裂國家法』，以雷霆萬鈞之勢對台出手，讓國家完全統一的步伐大大提前，可以負責任地說，我們說到做到」。

反分裂國家法是2005年3月14日中國於第10屆全國人民代表大會第3次會議通過的一部基本法，共10條，意在反獨促統。

反分裂國家法第8條明定，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

此外，報導另外引述一名不具名的兩岸觀察人士指出，一般情況下，美、中不會因為裴洛西訪台，就讓兩國關係驟然升級到可以開戰的地步。

這名人士又稱，美、台要認識到，在未經中國政府批准下，裴洛西一旦訪台成功，「無疑是近25年來美國對中國領土主權發起的一次最嚴重而且最粗暴的挑釁和侵犯，而且它還將實際打破了維持數十年的台海和平現狀」。

他稱，裴洛西最好主動放棄訪台。

這名人士又指，無論是美國還是蔡政府，都要知道台灣問題涉及中國核心利益。核心利益是指，「可以為之而拚命的，不惜一戰的利益」，核心利益不容談判。

美國總統拜登（Joe Biden）7月28日與中國國家主席習近平通話，中國外交部事後表示，「這次通話是在波洛西（裴洛西）議長一直計劃訪台的背景下舉行的」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110801