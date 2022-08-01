中國商飛：國產客機C919已完成全部試飛任務

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（中央社台北1日電）中國商飛公司今天宣布，旗下的C919大型客機已經達成全部試飛任務，完成取證試飛。C919大型客機是中國自行研製的大型噴氣式民用飛機，被視為波音737和空中巴士A320的競爭對手。

據人民日報、澎湃新聞等陸媒報導，「取證試飛」指的是為了取得由中國民航局下發的航空器適航證而進行的試飛工作。

中國航空學會會員、河南省航空業協會專家委員會秘書長喬善勳表示，C919完成取證試飛，意味著取得中國民航局的適航證書只是時間問題，現在還不能進行商業運營，但是距離最後的商業運營只差「臨門一腳」。

中國資深機長陳建國指出，除了拿下中國民航局下發的適航證外，商飛未來也還需要爭取歐洲航空安全局（EASA）適航證以及美國航空管理局（FAA）適航證，才能在國外投入商業運營。

C919大型客機是中國自行研製的大型噴氣式民用飛機，這架中國國產的大型民航機，被視為波音737和空中巴士A320的競爭對手。

C919大型客機於2017年5月成功首飛，目前擁有28家客戶的815架訂單。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110801