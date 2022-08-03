江西安福一幼兒園爆隨機殺人 3死6傷
2022/8/3 16:01
（中央社台北3日電）江西安福縣兒童之家幼兒園上午驚傳隨機殺人案，一名男子闖入幼兒園持刀行兇，多名教師與孩童被捅。兇嫌隨後逃逸，當地警方通報命案造成3死6傷，已初步鎖定一名48歲男子全力追捕中。
中國江西省吉安市安福縣公安局微信公眾號下午通報，3日上午10時22分，吉安市安福縣發生一起命案。一歹徒戴鴨舌帽及口罩持械竄至安福縣城某私立幼稚園行兇傷人，造成3死6傷。
通報稱，經偵查，初步鎖定犯罪嫌疑人劉某輝（男，48歲，安福縣寮塘鄉人）。目前，公安機關正在全力追捕犯罪嫌疑人。
綜合微博影片與訊息，這名男子闖入兒童之家幼兒園其中一個小班，持刀捅傷兩名教師與10多名孩童，隨後攔車逃逸。醫院方面表示，兩名教師已經死亡，多名孩童刀傷深及肺部，情況很不樂觀。
這起命案引發大陸社會關注與網友譴責，躍為微博熱搜話題。
中國大陸上一次發生學校隨機殺人案是2019年9月2日，湖北省恩施市白楊坪鎮朝陽坡小學遭一名男子闖入持刀行兇，造成8名學生死亡、2名學生受傷。這名兇嫌隨後被判死刑，並於2019年12月27日伏法。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110803
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