更多編輯台推薦新聞：
聲音陪伴球迷67年 道奇播報員Vin Scully過世
運動

聲音陪伴球迷67年 道奇播報員Vin Scully過世

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

江西安福一幼兒園爆隨機殺人 3死6傷

2022/8/3 16:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）江西安福縣兒童之家幼兒園上午驚傳隨機殺人案，一名男子闖入幼兒園持刀行兇，多名教師與孩童被捅。兇嫌隨後逃逸，當地警方通報命案造成3死6傷，已初步鎖定一名48歲男子全力追捕中。

中國江西省吉安市安福縣公安局微信公眾號下午通報，3日上午10時22分，吉安市安福縣發生一起命案。一歹徒戴鴨舌帽及口罩持械竄至安福縣城某私立幼稚園行兇傷人，造成3死6傷。

通報稱，經偵查，初步鎖定犯罪嫌疑人劉某輝（男，48歲，安福縣寮塘鄉人）。目前，公安機關正在全力追捕犯罪嫌疑人。

綜合微博影片與訊息，這名男子闖入兒童之家幼兒園其中一個小班，持刀捅傷兩名教師與10多名孩童，隨後攔車逃逸。醫院方面表示，兩名教師已經死亡，多名孩童刀傷深及肺部，情況很不樂觀。

這起命案引發大陸社會關注與網友譴責，躍為微博熱搜話題。

中國大陸上一次發生學校隨機殺人案是2019年9月2日，湖北省恩施市白楊坪鎮朝陽坡小學遭一名男子闖入持刀行兇，造成8名學生死亡、2名學生受傷。這名兇嫌隨後被判死刑，並於2019年12月27日伏法。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110803

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族