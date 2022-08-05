恆大急需救命錢 放棄廣州足球場用地換242億

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）恆大財務問題未解，為籌措救命錢，近日與廣州市政府達成協議，放棄一塊用於建設足球場的土地使用權，藉此獲得約人民幣55億元退款（約新台幣242億元），用以償還部分債務。

中國房地產開發商恆大自去年爆發財務危機以來，不斷出售不動產、股份等資產變現。近日更因為境外債權人對於企業資金情形有疑慮，造成重組計畫的發布日期從7月底延後至今年底前。

根據界面新聞、香港經濟日報報導，恆大集團近日已與廣州市政府達成協議，恆大退還正在興建的廣州恆大足球場土地使用權，而廣州市規劃與自然資源局則支付人民幣55.2億元的退款。

報導提到，廣州恆大足球場曾是恆大的重點建設項目，恆大於2020年4月16日以68.1億元底價標下該土地，隨後開始興建球場。

根據恆大發布的公告，這筆55億元的退款並不會直接撥給恆大，而是轉入政府指定的專項監管帳戶，用以解決恆大使用這塊土地所帶來的債務問題，包含信託擔保債務、未支付的工程建設費用、建設工程衍伸的各項費用、已售及預售商品房的各項開支等。

報導稱，雙方從去年8月起就開始討論這塊土地的使用權與足球場建設相關事宜，恆大集團當時預計後續仍需至少投資人民幣60億元，球場才能完工，然而具備政府背景的廣州城投集團則預估至少要80至90億元，才能徹底完工。由於雙方之間約有20億差距，因此協商過程一度卡關。

據報導，恆大當初建設這個足球場時，是以超越西甲勁旅巴塞隆納隊的主場，成為世界最大的頂級專業足球場為目標。投資金額達120億人民幣，預計可容納10萬名球迷，原定2022年竣工。

在恆大退出後，廣州市政府將持續完成足球場的興建工作。（編輯：曹宇帆）1110805