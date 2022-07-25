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路透：中國擬設1.3兆元房地產基金救財困開發商

2022/7/25 14:38（7/25 14:53 更新）
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路透社25日報導，中國將設立一個房地產基金以幫助房地產開發商解決嚴重的債務危機 。圖為成都一處建案。（中新社）
路透社25日報導，中國將設立一個房地產基金以幫助房地產開發商解決嚴重的債務危機 。圖為成都一處建案。（中新社）
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（中央社台北25日電）路透社今天報導，中國將設立一個房地產基金以幫助房地產開發商解決嚴重的債務危機 ，目標最高人民幣3000億元（約新台幣1.3兆元）。

報導引述一名國有銀行官員稱，中國將設立一個房地產基金，幫助房地產開發商解決債務危機，基金目標最高人民幣3000億元。基金規模初步定為800億元，由中國建設銀行和中國人民銀行支持。

消息人士說，如果該模式有效，其他銀行將效仿，目標最多籌集2000億元至3000億元。

消息人士又表示，這筆資金將用於資助購買未完工的房屋項目並完成建設，然後將房屋出租給個人，作為政府推動出租房屋的一部分。

路透社引述財經資訊平台REDD今天報導，據消息人士表示，該基金將支持10多家房地產開發商，包括陷入困境的中國恆大集團。

報導指出，該基金已從中國建設銀行獲得500億元，並從中國人民銀行獲得300億元的轉融資，基金規模可能會擴大至2000億元至3000億元。

報導表示，監管機構和地方政府將選擇有資格獲得該基金支持的房地產開發商，該基金可用於購買房地產開發商發行的金融產品，或為國有買家收購其項目提供資金。

報導稱，北京也在考慮發行棚改專項債券的國家政策。

中國房地產債務危機日益加劇，多間房地產開發商面臨巨額的債務違約，更爆發逾百個建築項目爛尾，引發買房者停止償還銀行貸款的新一輪金融危機。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110725

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