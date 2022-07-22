引入國資加強監管 中國多地試圖拆解爛尾樓風暴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國爛尾樓事件遍及多省，衝擊金融穩定。圖為福州的一處工地。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北22日電）中國爛尾樓事件遍及多省，衝擊金融穩定。在監管當局強調「保交樓」下，許多地方政府採取引入國資、加強監管預售基金、督察工程進度、為企業紓困等方式，試圖拆解風暴。

遍及多省的爛尾樓風暴持續發酵，中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞昨天在記者會強調，會和住建部、人民銀行（央行）等部門協調配合，支持地方政府「保交樓、保民生、保穩定」。

陸媒「界面新聞」報導，近日許多地方政府都介入當地爛尾樓工程，採取的方式有：引入國資、幫扶指導建設、加強對預售資金的監管，和對工程進度的監控監管。

以江西景德鎮為例，當地日前發佈措施，將讓國控集團、城投集團、昌江國資和珠山國資等4家國資平台參與化解風險。這些國資平台將進駐現場、調查、資產評估和工程清算，並與開發商和施工單位簽代管協議，新增貸款，督導在2023底完成「保交樓」。

湖南長沙和株洲則對開發商無力完成的建案，設立工作組核實資產，研究幫扶方案。

陝西西安、廣州汕頭和河北滄州近期發布政策，加強對預售資金的監管。中國房地產住宅項目多採預售制，由政府會同銀行對預售資金實施第三方監管，但實際的監管強度因地而異。

另外，一些地方為企業紓困，企圖從源頭減少爛尾樓的數量。

報導提到，河南鄭州地產集團和河南資產管理設立鄭州市地產紓困基金，將透過資產處置、資源整合和重組顧問等方式，參與紓困和協助解決問題樓盤工作。

雲南楚雄則推出「15條暖企紓困」措施，其中提到要推進整治清理爛尾樓，對於延遲交房的企業，限制其參與新出讓土地的競買，及與其他企業的合作。

據Github網站上的「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至22日，中國已有將近320個建案面臨業主斷供的風險。

華爾街日報日前引述分析師估計，面臨斷供風險的房貸總額1500億至3700億美元（約新台幣4.4兆至11兆元）。事件不僅衝擊房市、影響金融穩定，也潛藏社會不穩風險，促使即將在秋季召開第20屆全國代表大會的中共，必須積極解決。（編輯：楊昇儒）1110722