中國爛尾樓風暴擴及國資背景建案 屋主湖北監管局前抗議

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中國爛尾樓風暴持續，儘管北京出面喊出保交樓，各地政府從行政、司法方向推出政策期望解圍，但仍未能安撫著急的屋主。圖為成都一處建案。（中新社）

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（中央社台北21日電）據華爾街日報報導，20日一群中國爛尾樓屋主前往中國銀保監會湖北監管局前抗議，他們高舉標語，口呼「停工停貸、交房還貸」，參與人士約200人，出問題的項目則具有國資背景。

中國爛尾樓風暴還在持續，儘管北京中央出面喊出保交樓，各地政府從行政、司法方向推出政策期望解圍，但仍未能安撫著急的屋主。

據華爾街日報今天報導，本週三（20日）出現了一起新的斷供抗議活動，這讓相關部門面臨更大的壓力要去直接處理爛尾樓問題。

報導指出，約200人聚集在中國銀保監會湖北監管局辦公室門前，身著制服的安保人員在附近維持秩序。據現場影片，這些人有很多購買了武漢一處未完工的建案公寓，出問題的項目是由具國資背景的開發商綠地控股集團股份有限公司（綠地控股）所開發。

報導說，這間公司因流動性問題苦苦掙扎，該公司去年預售了住宅，承諾在2022年底前交付，但購房者表示，過去9個月一直處於停工狀態。

一位參與人士說，銀行業監管機構安排了幾個人與4家大型國有銀行的代表會面。這位人士說，這些購房者要求在房屋交付之前暫停支付房貸；銀行代表則表示，他們會將這些要求轉達給他們的公司。中國銀保監會沒有對置評請求作出回應。

報導引述分析指出，面臨斷供風險的房貸總額約計美元1500億元至3700億元（約新台幣4.4兆元至11兆元）。截至20日，一份面臨屋主斷供威脅的建案清單顯示，涉及建案數目已增加到約320個，這份清單被廣泛流傳。

中國爛尾樓風暴持續發酵，上週在西安，有上千名受害屋主包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放款給建商。這起爛尾樓引發的包圍官署陳抗事件，中媒均未報導，中國網路社群也搜尋不到隻字片語。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110721