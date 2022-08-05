河南村鎮銀行弊案 又有2名當地官員落馬

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（中央社台北5日電）河南省紀委監委今天通報，河南省農村信用聯合社前副主任關奇峰、中國銀保監會信陽監管分局二級巡視員王獻軍，涉嫌嚴重違紀違法被查。河南村鎮銀行弊案爆發後，迄今已有6名官員落馬。

河南省紀委監委5日通報，河南省聯社前黨委委員、副主任關奇峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

關奇峰多年來主要在中國農業銀行、中國農業發展銀行和河南省聯社工作。1998年11月至2003年11月，關奇峰在中國農業銀行系統工作，曾擔任中國農業銀行河南省分行科技中心副總經理、分行副行長。

2003年11月至2009年6月，關奇峰在中國農業發展銀行工作，曾擔任該行信息技術部副總經理。2009年6月起，他進入河南省聯社工作，並擔任河南省聯社黨委委員、副主任。

2020年6月關奇峰離開河南省聯社，擔任河南省政府參事。

河南省紀委監委網站同日通報，中國銀保監會信陽監管分局二級巡視員王獻軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中國銀保監會河南監管局紀委紀律審查和鶴壁市監察委員會監察調查。

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王獻軍長期在河南省金融系統工作，1993年至2000年歷任中國人民銀行汝南縣支行副行長，黨組書記、行長，之後曾擔任中國人民銀行駐馬店市中心支行辦公室主任。2019年4月迄今，歷任中國銀保監會信陽監管分局黨委書記、局長、一級調研員、二級巡視員。

河南村鎮銀行弊案爆發後，迄今已有6名官員被查落馬，他們都是長期在河南金融系統工作。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110805