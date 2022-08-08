專家：2047年後 香港基本法內容會修訂

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（中央社記者張謙香港8日電）熟悉北京對港政策的專家劉兆佳說，2047年後，香港基本法內容將會有所修訂，以配合客觀形勢的轉變。

劉兆佳現為中國全國港澳研究會副會長，近幾年一直就香港局勢作出評論和預測，準確度很高，早被視為北京對港傳達訊息的重要專家之一。

他今天在英文中國日報撰文指出，中國國家主席習近平7月來港參加香港回歸25週年慶祝活動時發表講話，當中提出「一國兩制」必須長期堅持，又提及「一國兩制」的一些基本原則，以及維持香港長遠成功的要素。

文章表示，未來基本法需要按照習近平的相關指示作出修訂。

首先修訂的是基本法第5條，因為它只規定香港不實行社會主義制度和政策、保持原有的資本主義制度和生活方式50年不變；這部分需要修訂，以反映出北京讓「一國兩制」長期維持下去的決定。

其次，2047年以後的基本法將會明確指出中國憲法是基本法的法律基礎，中國憲法與基本法共同構成香港秩序基礎。

再者，現在的基本法主要提及香港市民的權利，少有提及他們的義務；針對香港過去10年出現的分離主義，2047年後的基本法將會加進港人的義務，比如維護國家安全，以及尊重中共為中國合法政黨等。

此外，未來基本法修訂時，也會反映出「愛國者治港」原則。

文章預期，為了落實這項原則，2047年後，只有中國籍的香港永久居民才能享有投票權等政治權利，而按照當前的基本法，所有香港永久居民都擁有投票權，即使他們不是中國籍又或同時擁有外國籍。

文章還逐一列舉出其他可能修訂的條文。

在7月訪港的談話中，習近平還強調，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持北京中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港的獨特地位和優勢。（編輯：李雅雯）1110808