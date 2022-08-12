「12%空屋論」惹議 中國房市機構道歉刪報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國房市低迷，住房空置率引關注，房市研究機構「貝殼研究院」日前報告指28個大中城市平均住房空置率為12%而引發議論。貝殼昨天為此道歉，聲稱部分數據不準確，有關報告已刪除。

香港明報今天報導，貝殼研究院5日發表「2022年中國主要城市住房空置率調查報告」，調研中國大陸28個城市的3萬個社區平均空置率。

結果顯示，平均住房空置率為12%，相對處於較高區間，而南昌、廊坊、佛山住房空置率排前3，均在15%以上；深圳、北京、上海空置率最低，都在7%以下。

貝殼研究院認為，一定程度的住房空置率屬合理且必要，有助大城市平穩接納人口湧入，但過高的住房空置率潛在的風險不容忽視，當房價下跌預期較強時，可能加劇房價失衡。

有網友說，近兩成住房空置，空置率愈高，說明房市泡沫愈大，房價支撐力愈弱；也有人認為，當前的空置率其實並不高，未來會更高，擔心人口都流向一線城市。

貝殼研究院的道歉聲明表示，這項調研問卷由一線從業人員填寫，實際執行中，填寫人的主觀判斷存在偏差，調研樣本和程序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據採集有誤，導致數據不準確。

此外，調研以「連續3個月無人居住」為判斷空置指標，也不能充分反應真實情況。下一步，貝殼將與住建、水務、電力等能源部門交叉覆核，讓數據更加準確。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於報告刪除，有網友質疑「誰給了貝殼這麼大壓力」。知名地產分析師嚴躍進則向陸媒證券時報表示，貝殼道歉可能與事件發酵有關，空置率數據若較大，會影響到買家的預期，但從報告本身來說，是值得關注的，有助於更好理解房屋空置和化解空置風險等。

另據每日經濟新聞，近年不少機構都發表過相關研究報告，2017年中金公司的「數說中國存量住房」指當年底中國城鎮廣義和狹義住房空置率分別為16.9%和12.1%；西南財經大學的「2017中國城鎮住房空置分析」則說，當年城鎮地區住房空置率為21.4%。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110812