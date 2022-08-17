疫情再起物流阻 中國貨運量重創止跌後再度下滑

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（中央社台北17日電）上海4至5月封城加上各地因防疫壁壘森嚴，導致物流受阻，中國全國貨運量大減。進入8月，由於部分地區COVID-19疫情再起，6、7月剛有起色的全國貨運量如今再度下滑。

界面新聞報導，根據中國交通運輸部數據，8月以來中國全國鐵路、高速公路、港口的貨物吞吐量、貨櫃吞吐量、郵政快遞的貨運量，全面下降。

其中，8月8日至14日這一週，中國高速公路貨車日均通行量為698.3萬輛，較7月25日至31日當週的日均減少14.86萬輛，降幅2.08%；同一週，中國鐵路日均貨運量為1022.24萬噸，也較7月25日至31日當週下降4.46%。

報導指出，中國全國公路貨運量至今尚未恢復到去年同期的水準。以公路貨運指數來看，8月8日至14日的指數較去年同期大減21.7%。

若以省區而言，8月8日至14日有半數省區的公路貨運指數較前一週下跌。其中，近日爆發嚴重疫情的海南省，就下滑高達36.6%。

航運方面，中國全國監測重點港口8月8日至16日的日均貨物吞吐量為3170.93萬噸，較7月25日至31日下降7.18%。而港口貨櫃日均吞吐量為72.61萬個標準貨櫃（BTU），比7月高點更下降10.47%。

快遞方面，中國郵政快遞攬收量最近1個月來持續下滑，8月8日至14日的日均值已跌破3億件大關，較7月25日至31日下滑5.13%。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110817