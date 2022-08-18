兩岸共打協議救在柬國人？陸委會：會與陸方合作

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）近期常見國人受到高薪詐騙赴柬埔寨，對於是否可啟動「兩岸共打」機制，協助國人在柬埔寨困境，陸委會今指，會透過協議管道和陸方展開合作，但也稱會強化與泰馬共同打擊犯罪。

陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會上作上述表示。

他說，柬埔寨人口販運的案件引發各界關注，行政院已召集外交部、法務部、內政部警政署刑事警察局等有關單位，組成行政院層級的專案小組，強化辦理預防、勸阻、救援等相關工作。相關營救國人工作艱鉅，但政府會運用一切力量，展開行動。

邱垂正指出，除透過公私部門合作展開營救，也會強化泰國與馬來西亞國家共同打擊犯罪。他呼籲，人民赴海外工作要注意高薪陷阱，避免受騙或淪為不法之工具。

邱垂正表示，2009年兩岸簽署的「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，迄今雙方治安機關持續透過協議管道進行合作、打擊犯罪。相關治安機關會在具體案件上偵辦，秉持對等、尊嚴原則，會透過協議管道與陸方展開合作，以維護兩岸民眾權益。

根據中國外交部網站，針對台灣、香港民眾被詐騙到緬甸等國失聯，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會稱，中國政府高度重視領事保護工作，「全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益」。

汪文斌並稱，中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，「積極查找並解救相關人員」。（編輯：張淑伶）1110818