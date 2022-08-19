裴洛西訪台 中外交部：美國領導人赴台支持台獨

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（中央社台北19日電）中國外交部發言人汪文斌今天針對美國眾議院議長裴洛西訪台聲稱，這是「美國領導人跑到台灣支持台獨分裂活動」，奉勸美方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的決心。

中國外交部19日下午舉行記者會。澎湃新聞報導，有媒體提問，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）17日表示，中方的相關言行已嚴重破壞穩定，美國將持續採取冷靜而堅決的作法維護和平與穩定，要求中方評論。汪文斌在回答時，作上述表示。

汪文斌宣稱，裴洛西（Nancy Pelosi）「竄訪中國台灣地區」的事實經緯清清楚楚，是非曲直一目了然，「是美方違背對一個中國的承諾，損害中國主權和領土完整，而不是中方違背承諾損害美國的主權和領土完整。是美國領導人跑到台灣支持『台獨』分裂活動，而不是中方跑到美國支持阿拉斯加獨立」。

他聲稱，中方對美方「挑釁」作出堅決回應，「合理合法，天經地義，得到國際社會的廣泛理解和支持」。美方要想解決問題，出路只有一條，就是回到「中美三個聯合公報」和「一個中國原則」上來，而不是推卸責任，倒打一耙，更不應輕舉妄動，試圖製造更大的危機。

汪文斌還說，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，「奉勸美方不要誤判」。

康達於美東時間17日在電話會議中表示，中國利用裴洛西訪台作為對台增強施壓的藉口，試圖改變現狀、危及整個台海和更廣泛地區的和平與穩定。裴洛西訪台符合美方一個中國政策，並非沒有前例。

他指出，中國這些行為是對台加強施壓行動的一環，預料接下來數週、數月裡將繼續進行。而中國此舉目標很明確，就是為了要恫嚇、脅迫台灣，並削弱台灣的韌性。

康達指出，美國對台政策始終如一，且華府不支持台灣正式獨立。美方政策並沒有改變，反而是中國有所改變，脅迫與日俱增，言行嚴重破壞穩定，恐導致誤判，威脅台灣海峽的和平與穩定。

他提到，面對北京不斷破壞和平與穩定，美國將持續採取冷靜而堅決的作法維護和平與穩定，並根據美方的長期政策支持台灣。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110819