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亞銀明年考慮 不再對中國提供新貸款

2022/8/19 23:31
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（中央社東京19日綜合外電報導）亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣近日接受訪問時說，亞銀明年就會考慮，是否不再對中國提供新貸款，因為中國可能已不符合借貸資格。

淺川雅嗣接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）週刊訪問時說：「我們打算明年開始商討，中國是否可不再向亞銀申請新貸款。」

中國經濟近年來已有大幅成長，現為世界第2大經濟體，國民所得已提高。中國並對其他亞洲國家提供財務援助，因此某些觀察家指出，中國已不再需要他國的經濟協助。

亞銀計畫2021-2025年間提供中國高達75億美元融資，已較2016-2020年間的90億美元為少。明年亞銀將考慮，2025年後不再提供中國更多貸款。淺川雅嗣說，這將是亞銀首次討論中國自放款計畫「畢業」的問題。

亞銀提供貸款的國家必須符合一些標準，包括人均國民所得毛額（GNI）為7455美元或更低、在國際市場難以取得資本以及經濟開發指數低於一定水準。

中國人均國民所得毛額已超過7455美元，而且在國際市場籌措資金並無困難。亞銀如今將評估，中國是否符合其他開發標準。

淺川雅嗣指出，中國上海等大城市和農村地區的社會安全水準差異大，必須對此進行徹底討論。

截至去年，中國在亞銀的貸款餘額約為196億美元，為僅次於印度的亞銀第2大借款國，占亞銀放款餘額14%。2021年中國又接獲18億美元新貸款，成為僅次於印度、巴基斯坦和其他國家的亞銀第5大放款對象國。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110819

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