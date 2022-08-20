中國新增確診破2000例 西藏阿里帳篷方艙啟用

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（中央社台北20日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例2169例（含確診與無症狀感染）。海南疫情仍嚴峻，三亞正籌備第5間方艙醫院；西藏阿里改則縣配合當地特殊環境，籌建了「帳篷方艙醫院」。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，19日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例639例。

當中，本土病例578例，以海南469例最多，接著是陝西33例、西藏22例、四川14例等，北京也有4例通報。境外移入則有61例。

當天通報無症狀感染者1715例，其中境外移入124例，本土病例1591例。單日新增本土無症狀感染者以海南732例最多，西藏則有501例，新疆184例，青海40例，陝西24例，兵團16例等。

海南昨天共新增1201例本土染疫患者，是此波疫情的重災區。海南衛健委副主任陳少仕昨指出，從15日至18日的檢驗結果來看，全省疫情處於高位波動期。三亞市近3日的檢出陽性患者不斷減少。

不過三亞的疫情仍不容小覷，當地4個方艙醫院的7246床位已全部啟用，目前第5間方艙醫院正在籌備中。

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西藏疫情仍在發展中。為了執行清零政策與配合當地特殊環境，西藏阿里改則縣建設了「帳篷方艙醫院」，帳篷方艙已於17日晚間20時投入運行。

截至19日24時，現有確診病例8243例（其中重症病例28例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例23萬8822例。尚在醫學觀察的密切接觸者22萬5069人；尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬53例（境外移入753例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110820