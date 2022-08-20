反共民眾中國駐美大使館前抗議 公使比中指罵髒話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國駐美大使館前日前出現抗議民眾遭親共分子隔街辱罵，以及女性使節向抗議民眾比中指罵髒話的場面。而館方則公開反稱，使館遭到「反華不法分子」滋擾，但美方至今卻未制止相關行為。

綜合網路訊息及自由亞洲電台等媒體報導，日前有立場反共的中國旅美僑民在中國駐美大使館前聚集，分別手持紅底白色看板，抗議中國國內部分地方官員侵奪人民財產，同時控訴他們在海外訴求時，曾遭使館派員威脅，因此要求中國駐美大使秦剛出面解釋。

但在抗議過程中，有10餘名清一色短髮、大多身著黑色上衣且操中文，看似具有軍警情報背景的中壯年男子，不斷隔街辱罵抗議群眾，甚至口出穢言。雙方一度相互衝過對街短兵相接，但迅速被現場的美國警察隔開。其中，有一名男子隨後被警方逮捕，帶離現場。

此外，經網友搜尋比對，被指認為中國駐美公使徐學淵的一名中年婦女，在駕車經過抗議現場時則搖下車窗，不但出人意料地如男性般對著抗議民眾大罵髒話，還邊罵邊比中指，讓不少網友驚呼「她真的是堂堂的中國駐美公使嗎」？

面對質疑，美東時間19日，中國駐美國大使館以發言人答記者問名義回應說，長期以來，在「某些反華勢力唆使組織下」，一些「反華不法分子」持續到中國駐美使館館舍「進行滋擾」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

館方發言人說，這些人士「高頻次、高噪音攻擊中國和中國共產黨，辱罵威脅中國使館人員，散布虛假信息，甚至採取暴力行為，嚴重損害中國國家形象和尊嚴，嚴重干擾使館正常工作生活秩序，嚴重威脅使館及人員安全」。

發言人又說，中國已多次向美方提出嚴正交涉，但「反華不法分子」的行為迄未被制止，反而「愈加猖狂」。中國要求美國確實履行「維也納外交關係公約」，採取「有效措施」保護中國駐美使館及人員尊嚴與安全。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110820