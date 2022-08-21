收拾爛尾樓殘局 中國多部門推保交樓政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國爛尾樓風暴帶起屋主拒繳房貸「停貸潮」，估計全中國已擴大至326處，除擾亂房市恐也威脅社會穩定，中央多部門近期出手，將透過銀行專項借款方式「保交樓、穩民生」。

據新華社19日報導，住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等有關部門近日公布措施，完善政策工具箱，透過政策性銀行專項借款方式支持已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付。

報導指出，這次專項借款聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。

希望藉由專項借款撬動、銀行貸款跟進，支持已售、逾期、難交付住宅項目建設交付，維護購房人合法權益，維護社會穩定大局。

中央在投入專項經費外，有關逾期難交付背後存在的違法違規問題，將依法依規嚴肅查處，對原有預售資金遭挪用，追究有關機構和人員責任。

中國爛尾樓風暴帶起屋主「停貸潮」，據涉及人士於在線存儲庫GitHub上「WeNeedHome」話題自主通報彙整統計，這類項目累計達326處。

華爾街日報7月曾引述分析師估計，面臨斷供風險的房貸總額約1500億至3700億美元（約新台幣4.4兆至11兆元）。事件不僅衝擊房市、影響金融穩定，也潛藏社會不穩風險，促使即將在秋季召開第20屆全國代表大會的中共，必須積極解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近日英國廣播公司（BBC）採訪中國西安某住宅區裡的爛尾樓建案，近200人窩在連門窗都沒的大樓中，沒水沒電沒廁所，日常盥洗都有問題，日光就是唯一的照明，所有的苦主共用一個廚房，大嘆斷水斷電甚麼都沒有，慘況引發討論。

中國這波「爛尾樓」風暴從6月底開始，江西省的爛尾樓業主率先採取行動，隨後透過網路傳播，各地有類似遭遇業主紛紛響應，他們指若未能在一定期限內復工，將強制停貸。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110821