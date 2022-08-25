林瑞陽張庭房產被中國查封 反批官方違法

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（中央社台北25日電）林瑞陽和張庭夫婦涉傳銷，傳近期將舉行聽證會，他們旗下的上海達威爾公司今天反批中國石家莊裕華區市監局調查傳銷沒有管轄權，裕華區法院對達爾威等公司和個人的財產保全嚴重違法。

林瑞陽和張庭夫婦旗下的上海達威爾公司此前因涉嫌傳銷遭石家莊裕華區市場監督管理局調查，達威爾名下96間價值人民幣17億元（約新台幣75億元）的房產遭裕華區法院查封。

林瑞陽和張庭夫婦被曝近日已轉戰馬來西亞，林瑞陽還宣告「我復活了」，昨天躍為中國熱搜冠軍引發網友抨擊後，陸媒第一財經報導，裕華區市監局關於達爾威公司涉傳銷調查的聽證會按計畫應該會在近期舉行，所涉金額恐逾百億元。

對此，達威爾公司官方微博「TST庭秘密」今天高調發文反擊，直指官方違法。

文章稱，達爾威公司從未接到「涉傳銷調查聽證會按計畫在近期舉行」的通知。如屬實，無法理解裕華區市監局為何先向社會披露，而不透過法律途徑正式告知。

文章並稱，立案1年多，裕華區市監局至今未作出任何處罰，但卻多次向媒體散布未經法律定性的消息，進行輿論審判和媒體霸凌，誤導大眾，導致未審先判。

文章還稱，事實上，裕華區市監局對本案沒有管轄權，裕華區法院對達爾威等公司和個人的財產保全嚴重違法。「如果公司誤觸法網，對於達爾威公司該承擔的責任，我們從未逃避，將來也不會逃避，但掌握公權力的執法機關不能罔顧法律」。

文章最後呼籲相關部門監督並糾正裕華區市監局的違法行為。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110825