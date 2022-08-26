專家：共軍圍台演訓實現了既定戰略目標

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中共4日對台實施軍演，分析家解讀，這次演訓的對象以美國和日本武裝干涉為主，解放軍實現了既定戰略目標。（中央社製圖）

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（中央社記者張謙香港26日電）針對美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，共軍早前圍繞台灣進行了軍事演訓行動，有分析家解讀，這次演訓的對象以美國和日本武裝干涉為主，解放軍實現了既定戰略目標。

香港軍事分析家梁國樑今天在明報撰文指出，在這次演訓中，解放軍東部戰區主打，南部戰區佯動，北部戰區打援，中部戰區殿後，五大軍種協同。

而演訓是對外「區域拒止」，對台隔離封控，沿海兩棲車舟競發，是一場海空天、網電磁一體化的高強度「鎖台之戰」，實現了既定的戰略目標。

據分析，過去解放軍的演練主要是針對「台獨」勢力，以海軍、海軍陸戰隊、陸軍兩棲部隊為主，進行多軍種、多兵種合成化立體登陸演練。

但這次軍事行動完全不同，針對的對象直接以美日武裝干涉為主。

因此，演練首日下午，東部戰區發言人施毅大校明確表示，8月4日下午，「東部戰區火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊（航空母艦）和區域拒止（美日北約干涉部隊）能力」。

文章並指出，8月5日，中國宣布8項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導人通話、國防部工作會晤等，此舉的意思很清楚，尤其是第一項，傳達的訊息就是沒什麼可談的，「我們的拳師已站在擂台上」。

對於解放軍在這次演訓出動的戰機數量，西方媒體評估是60多架，大大少於解放軍披露的100多架。

文章認為，外界估計不準確，合理原因是台方雷達系統在解放軍強大電磁壓制及定向干擾下根本看不清。

文章同時指出，這次東部戰區火箭軍打出的彈道導彈，有消息指超過50枚，足見其強度之高。

而據觀察，這些導彈沒有一枚從福建境內發射，是在距台更遠的省份打出，反映出其縱深打擊能力很大。從照片分析，解放軍使用的彈道導彈主要是東風-15，即外貿時稱的M-9導彈的升級改進型，另外就是東風-16中近程彈道導彈。

另有傳聞說解放軍使用了東風-17極音速導彈，對此，文章認為，「難得的實戰化機會豈容錯失」。（編輯：周慧盈）1110826