美國反對下 中集集團放棄收購馬士基貨櫃製造

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（中央社台北26日電）美國祭出反壟斷調查並表明反對下，中國國際海運集裝箱集團昨天宣布，由於經營者集中審查面臨巨大的不確定性，終止購買丹麥海運業巨擘馬士基集團的冷凍貨櫃製造部門。

中集集團是國有資本參股的上市公司，貨櫃產銷市占率排名世界第一，但被美方認定是中國政府控制的實體。

據公告，2021年9月27日，中集集團與馬士基集團（A.P. Moeller-Maersk）簽署股權購買協定，中集集團擬購買APMM旗下馬士基集裝箱工業（MCI），MCI包括兩家實體公司：丹麥馬士基工業公司及青島馬士基集裝箱工業有限公司。馬士基集團同意以9.87億美元的價格出售。

中集集團先前表示，鑒於標的公司掌握製造及銷售海運冷凍機的重要技術及技能，透過收購事項，集團將能夠掌握海運冷凍機的核心技術，提升在冷鏈裝備領域的核心能力。

美國之音（VOA）中文網報導，美國政府介入進行調查後，中集集團停止併購馬士基集裝箱工業公司。美國政府表示，此舉是維護全球冷凍供應鏈的安全，防止中國國企或國家控制的實體進一步控制全球保溫貨櫃和冷凍運輸貨櫃的生產。

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美國司法部說，這樁收購會把世界上4家保溫貨櫃和冷凍運輸貨櫃的供應商合併為2家，進一步鞏固中國國有或國家控制的實體對全球保溫貨櫃和冷凍運輸貨櫃生產超過90%的控制地位，進一步集中全球冷凍供應鏈。

美國司法部反托拉斯局助理部長坎特（Jonathan Kanter）透過新聞稿說，美國消費者依賴全球冷凍供應鏈來滿足很多日常生活的重要需求，這項收購威脅傷害美國經濟中的這個重要方面，導致高物價、品質降低以及全球供應鏈的韌勁不足。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110826