成都限電網約車司機頭痛 熬夜排隊充電成常態

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（中央社台北30日電）雖然氣溫略有下降，但四川成都限電情形並未完全解決，在保民生用電的前提下，大量電動網約車和計程車司機只能利用公共充電樁充電。各充電站湧現車潮，排隊數小時甚至通宵是家常便飯。

由於極端高溫天氣，四川與重慶的電力供需吃緊，先後發布了有序用電政策。為響應政策要求，不少的新能源車充電站同樣採取限時供電。

據第一財經報導，截至今年上半年，在成都登記的新能源車達31.1萬輛，成都市共計核發網約車執照12萬本中，新能源車約佔8萬。

在成都的限電政策之下，幾乎所有網約車司機都經歷過通宵排隊充電，排隊時間短則數小時，長可到一整晚。

報導形容這些司機們已經可以在電力供應問題上侃侃而談，儼然半個電力專家。

一名化名為張偉的司機表示已經兩天一夜沒有回家，他從晚上9時左右開始排隊，一直排到早上6時左右，終於充到了電。

他說，成都對公共充電樁的供電調控大概是從20日前後開始，當時他對此毫不知情，如往常一樣在早上5時去排隊充電，但到8時還排不到，充電樁就停電了。在電量所剩無幾的情況下只能直接停在充電站排隊，因此「罷工」一天。在此之后，他幾乎天天過著「白天跑車，晚上熬夜排隊充電」的日子。

他回憶，某天晚上在一個公共充電站同時排隊的車輛達60多輛，綿延了近1公里。那個充電站原本有36個充電樁，但受限電影響只開了一半。一輛車充電時間大約要1個多小時，這些排隊車輛全部充完電需要4到5個小時。

除了排隊時間長外，一名化名王瑀的車主指出，要充電之前必須預留一些電量，因為有的充電樁排隊太長、有的又不開，所以在汽車電量還剩100多公里的時候，就要去找充電樁。

他觀察，這幾天路上的新能源汽車明顯變少了，「他們都早早去排隊充電了，因此一般消費者打車也變困難了」。

報導提到，不只公共充電站，部分車企自行設置提供給車主使用的充電樁和換電站也受到了限電的影響。8月中下旬以來，蔚來、特斯拉和小鵬的充電站、換電站均出現了服務受限或暫停營運的情況。

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然而就算面臨「充電難」的情形，這次限電似乎不影響消費者購買新能源汽車的熱情。多位成都的車主在受訪時也提及「今年這樣的極端高溫天氣是極小機率事件」。

報導提到，去年下半年中國多地均出現限電情形，但去年依舊是新能源汽車「大爆發之年」。據中汽協數據顯示，2021年全中國新能源汽車產銷均超過350萬輛，較2020年同期大幅成長1.5倍。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110830