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天津海關查扣1321本台灣書 理由是註記中華民國

2022/8/31 18:07
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（中央社台北31日電）中國媒體報導，天津一家業者日前申報進口一批5165本圖書，其中1321本因書中出版日期有包含民國紀年在內「中華民國」字樣，被認定「損害國家主權，違反一個中國原則」，遭天津海關查扣。

由於中國有地方部門日前通知，作家龍應台所有著作不得作為上架選讀書籍，形同被禁，這項報導因此引發兩岸出版界及書友關注。

根據天津今晚報報導所附照片，其中一本由台北國立故宮博物院故宮文物藝術發展基金出版、定價新台幣1200 元的圖書，版權頁註記的出版日期為「中華民國108年01月，初版二刷」，海關人員並用戴著手套的手指，指著這項出版日期。

根據報導，天津某家公司日前申報進口一批圖書共5165本。經海關關員現場查驗，這批圖書包含漫畫、科普讀物、書法或文物圖鑑等多種類型。其中57種共1321本書中印有「中華民國」字樣，涉嫌「損害國家主權，違反『一個中國』原則」。

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報導指出，目前天津海關已按照相關規定對這些圖書進行暫扣，並轉交後續部門處置。

在兩岸關係處於低潮下，兩岸民眾近來陸續反映，有些從台灣寄往中國的普通圖書，儘管內容並不涉及政治、中國近代史，寄送所需時間往往也會大幅加長，甚至有收不到的情況。有中國郵局一線工作人員面對詢問時則透露，書裡的「用語要是不對」，是有可能出現投遞延遲的情況。（編輯：邱國強/李雅雯）1110831

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