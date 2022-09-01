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分析：習近平用人不拘泥年齡限制

2022/9/1 10:09
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（中央社記者張謙香港1日電）據分析，從最近中國的一些人事調動來看，中共總書記習近平用人不拘泥於年齡限制，重視經驗豐富的「老人」。

明報今天刊文指出，最近有報導指出，中共前湖北省省委書記應勇東山再起，擔任最高人民檢察院黨組副書記，預料明年3月還會升任最高人民檢察院檢察長，晉升為國家領導人，成為中共20大前夕的重磅高層調整。

文章表示，如果報導屬實，將是仿照夏寶龍的先例，是另一「華麗轉身」的個案；在中共20大的人事布局中，類似已退或將退的「老幹部」上位，恐怕不止這一宗。

文章認為，應勇的仕途轉折充分反映出習近平的人事路線不拘泥於年齡限制，重視經驗豐富的「老人」。

例如，夏寶龍卸任浙江省委書記後，改任全國人大環境與資源保護委員會副主委，退居二線，在中共19大未入中委。

但在翌年的全國人大、政協「兩會」換屆大會上，他出人意表地當選全國政協副主席兼秘書長，晉升副國級行列。

文章表示，即將召開的中共20大還有多少類似例子，暫未可知，但一些年長的資深官員上位可期，比如盛傳將入政治局的全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰、傳將卸任的最高檢察院檢察長張軍、最高法院院長周強等。（編輯：周慧盈）1110901

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