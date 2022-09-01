涉孫力軍案 前中共國安部黨委委員劉彥平被雙開

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（中央社台北1日電）中共中央紀委國家監委網站今天發布消息，中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長、國家安全部前黨委委員劉彥平嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。

劉彥平於今年3月12日官宣落馬。據公布，經中共中央批准，中央紀委國家監委日前對劉彥平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

據指出，經查，劉彥平政治上徹底蛻變，參加孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術；肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具，造成惡劣影響；長期搞迷信活動；對抗組織審查。

「孫力軍政治團夥案」被中共視為19大以來最嚴重案件。中共中紀委的電視專題片「零容忍」曾披露，孫力軍「政治團夥」的成員還包括司法部原部長傅政華；前江蘇省委常委、前政法委書記王立科；前上海市副市長、市公安局局長龔道安；前重慶市副市長、市公安局原局長鄧恢林；前山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲等人。

通報說，劉彥平嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，情節特別嚴重。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉彥平開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

長春市中級法院稍早前一審前公安部副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝案。

2020年4月受查落馬的孫力軍被控受賄人民幣6.46億餘元。據通報，孫力軍當庭表示認罪、悔罪，法庭擇期宣判。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110901