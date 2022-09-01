北京整頓租房亂象新制上路 政府可干預租金上漲

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（中央社台北1日電）「北京市住房租賃條例」1日起實施，這是中國第一個規範住房出租、長租公寓等新興業態的地方性條例。其中明確訂立，租金明顯上漲或有可能明顯上漲時，官方可採干預措施，穩定租金水平。

據界面新聞1日報導，北京市住房租賃條例有7大亮點，分別為建立糾紛多元化解機制、租賃住房納入住房發展規劃、建設北京市統一住房租賃管理服務平台、不得打隔斷（隔間）違法群租、個人二房東納入監管、資金安全保障、健全市場監管調控機制。

條例提到，租金明顯上漲或有可能明顯上漲時，市府可以採取干預措施，穩定租金水平。有資深仲介認為，沒有明定何謂「明顯上漲」，也不太可能劃定區域的租金標準，要求不能超過市價，這有點說不過去。

北京市住建委相關負責人8月31日下午回應，對於「明顯上漲」的認定，將結合國家的要求和實際情況進一步明確規範；這個政策主要是為了防止市場惡性競爭、哄抬租金等導致租金異常波動。

虛假房源、黑心仲介、苛扣押金等租房問題投訴不斷，多個市場分析人士認為，這個條例的發布和實施意義重大，多方面涉及近年租房領域熱點問題，社會層面討論有了法律方面明確規定。

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條例另還規定，出租住房應以原規劃設計房間為最小出租單位，不得改變房屋內部結構，起居室不得單獨出租，廚房、陽台、儲藏室等非居住空間不得出租用於居住。

中指50城住宅租賃價格指數數據顯示，2022年8月北京住宅平均租金為每平方公尺每月人民幣91.4元（約等於每坪新台幣1335元），居50個代表城市第一位。中指研究院指數事業部研究副總監徐躍進說，租房難又貴是北京租屋市場的明顯問題，且夾雜各式市場亂象。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110901