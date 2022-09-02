文二代賈淺淺作品爭議太大 中國作協不列入會員

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中國知名作家賈平凹的女兒賈淺淺（圖）的詩文「屎尿群飛」，讓陸媒直言若要在文壇長期立足不能只靠關係。（圖取自西北大學網頁wxy.nwu.edu.cn）

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（中央社台北2日電）中國知名作家賈平凹之女賈淺淺，近日被列入中國作家協會擬發展會員公示名單，引發「屎尿體」、「靠關係」等輿論強烈批評後，中國作協今天宣布，不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

現年42歲的詩人賈淺淺是西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，曾出版3本詩集，得過陝西青年文學獎、詩歌獎。但她最知名的身分是作家賈平凹的女兒。

賈平凹是前中國作協副主席，賈淺淺今年申請入會，8月17日出現在中國作協擬發展會員公示名單後，網路批評聲浪四起。

「文二代」賈淺淺被指長期「拚爹」，靠關係進入文壇，現在又要藉助父親的特權與影響力進入作協，網友質疑「難道作家也可以世襲」？

賈淺淺的作品也遭到公審，她被掀出將屎、尿、屁入詩，「淺淺體」其實是「屎尿體」，一些作品還被指充滿性暗示，遭廣大網友痛批惡臭、粗鄙、沒水準。

賈淺淺欲入作協在輿論翻車後，官媒「國是直通車」發出評論，質疑賈淺淺此次進入作協會員發展名單到底是父輩光環加持，還是德才兼備？公眾質疑不僅由於賈淺淺本人的雙重身分，更是直指其詩歌「文學水準」不高。

評論直指賈淺淺的作品通篇「屎尿屁」、濫用回車鍵，怎麼堪稱詩歌這一高雅的文學形式？強調文學鼓勵傳承，但不應該「世襲」。

澎湃新聞也評論稱，雖然「文壇是個圈」，但也必須用作品說話，打破「圈子」、「關係」的想像，才能在文壇長期立足。「揠苗助長，是培養不出大作家的」。

「鳳凰讀書」則發文指出，圍繞賈淺淺的爭議表面上好像是在討論詩歌，其實內裡大家討論的，更多是社會資本傳遞的現象，比如父輩的人脈、職位、經濟實力，對兒女成長有哪些幫助。

詩人林酉之也發文指出，「說到底，對賈淺淺詩歌的戲謔只是這場輿論的表皮，湧動的暗流卻是借助公平與否的憤怒質疑其水準高低」。

經過連日來的輿論爭議，中國作協官網2日發布「關於2022年會員發展情況的說明」稱，名單公示後，引起廣泛關注。「其中，賈淺淺引發爭議。中國作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員。」

中國作協並稱，「感謝社會各界對中國作協工作的關心，對作家隊伍和文學事業的支持。今後，我們將繼續廣泛聽取社會意見，進一步做好會員發展工作」。

截至目前，賈平凹、賈淺淺面對風暴仍然保持緘默。中國作協的決定出爐後，網路社群出現要求繼續追究賈淺淺教職資格的聲浪。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110902