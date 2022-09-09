香港防疫過嚴 建制派重量級人物強力反彈

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（中央社記者張謙香港9日電）香港防疫過嚴，至今未能對外正常通關，以致部分投資者離港，大型國際展覽取消，相關情況引起社會強烈反彈，昨天更有兩位建制派重量級人物表達不滿，要求當局放寬防疫限制。

明報今天報導，中國全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年昨天在明報舉辦的一場文化藝術交流論壇時，要求港府與大陸方面商討盡快通關，並聲稱如果香港只靠「內循環」會「內出血」。

據轉述，唐英年說，疫情衝擊全球經濟，藝術市場不能倖免；香港的防疫管制已導致個別大型展覽減少，但部分繼續進行的展覽卻取得一定成績。

他呼籲政府與大陸方面商討盡快通關，「向世界重新展示香港的魅力」。

他並說，目前應該研究「管控疫情未來何去何從」，並指出「我們不可內循環，如靠內循環，其實在內出血，所以我們跟內地非常不同，內地經濟容量大可以內循環，他們經濟容量遠遠大於我們700萬市民」。

唐英年是前政務司司長，曾與梁振英同台角逐行政長官但落選，他至今在政壇仍發揮一定影響力。

除了唐英年，另一位曾與董建華同台競逐首任行政長官但落選的知名商人吳光正昨天也公開發文，促請港府解除入境限制。

吳光正是九龍倉集團大股東，綜合本地媒體的報導，他公開發文指出，「必須保持香港的獨特地位和優勢，保住香港國際金融、航運及貿易中心地位，要拓展『暢通便捷』的國際聯繫」。

他說，香港的成功並非由溫室培育而出，越溫室，體制越弱，不少人已有本地「自廢武功（防疫過嚴）」之感，吸引不了、也留不住人才，令許多居港人士也離開香港。

他說，海外的大都會遠如紐約、倫敦，近如新加坡等，已陸續開關，入境無須隔離，這乃風險判斷及風險管理的決策及權衡取向；香港的病毒是否與其他地方不同，是否更毒、更嚴重，為何不能與它們看齊。

他建議，香港應該及早放寬入境解控，不要等到11月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，港府一直採取嚴格的防疫措施，包括限制海外人士入境，以及未能與大陸正常通關。

唐英年和吳光正都是香港知名人士，也屬於親港府和北京的建制派重量級人物。這是疫情爆發以來，首次有如此份量的人公開對港府的防疫政策表達不滿。（編輯：周慧盈）1110909