孫春蘭：儘快控制住疫情 迎接20大勝利召開

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（中央社記者邱國強北京10日電）中國國務院副總理孫春蘭9日說，當前中國多地發生聚集性疫情，要採取堅決果斷措施儘快控制住疫情，牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，以實際行動迎接中共20大勝利召開。

新華社報導，孫春蘭在中國國務院聯防聯控機制9日召開的電視電話會議上說，要深入貫徹中共總書記習近平關於疫情防控的重要指示，落實中共中央、中國國務院決策部署，嚴格執行第九版防控方案，突出「外防輸入、人員有序流動、重點場所防控」。

孫春蘭說，要「立足於早、立足於防，早發現、快處置、防外溢」，牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，以實際行動迎接中共20大勝利召開。

她指出，當前受境外疫情高位流行影響，中國多地發生聚集性疫情。要採取堅決果斷措施，儘快控制住疫情。要突出抓好外防輸入，嚴格入境口岸、隔離點、定點醫院人員的閉環管理，嚴防交叉感染和疫情外溢。要完善快速響應和處置機制，提高監測預警靈敏性，細化應急響應預案，以快制快撲滅疫情。

孫春蘭說，要做好隔離點和方艙醫院等防控資源的儲備，加強防控政策的培訓，提升基層防控能力。嚴格落實流動人員和重點場所的防控措施，統籌好高校疫情防控和學生生活學習。

但她又強調，要提高科學精準防控水平，堅決整治「層層加碼」、「一刀切」，最大限度減少疫情對群眾生產生活的影響。（編輯：周慧盈）1110910