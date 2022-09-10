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北京校園疫情不斷 中國傳媒大學增3處高風險區

2022/9/10 17:55（9/10 18:29 更新）
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（中央社台北10日電）中國首都北京市近日接連爆發校園疫情，今天新增7例確診均為中國傳媒大學在校生，校內3棟大樓因此被列為高風險區，校園封閉管理，全校師生1.1萬人接受核酸採樣。

綜合央視新聞、界面新聞報導，北京市政府10日下午召開疫情防控工作新聞發布會，朝陽區副區長孟銳通報，今天截至下午3時，朝陽區新增COVID-19感染者7名，均為中國傳媒大學在校學生，已轉入定點醫院治療；另有2名核酸初篩陽性，均為隔離管控人員，是確診病例的密切接觸者。

據報導，中國傳媒大學疫情已判定密切接觸584人，涉及朝陽區人員均已落實隔離管控措施，涉及外省區人員已轉辦協查。病例居住地中國傳媒大學23號樓、36號樓、55號樓劃為高風險區，實行「區域封閉，足不出戶，上門服務」。

中國傳媒大學北苑餐廳、40號樓、南苑餐廳、22號樓劃為中風險區，實行「人不出區、錯峰取物」。

孟銳指出，昨天下午，第一時間對中國傳媒大學進行臨時封控，學生實行網格化管理、足不出宿舍，300餘人採樣隊伍，連夜逐個宿舍進行上門核酸採樣。全校師生共計採樣1萬1011人。

他並指出，對周邊梆子井學生公寓、中傳國際交流中心、北京第二外國語學院以及鄰近的珠江綠洲家園社區進行臨時封控，並進行全員核酸採樣。昨天共計採樣2萬2047人，除2人核酸檢測初篩陽性外，其餘均為陰性。

北京官方強調，當前疫情防控面臨京外、境外雙重輸入風險，防控形勢嚴峻複雜，今天新增一起高校聚集性疫情，學校人員密集，是疫情防控的重中之重，要壓緊壓實「四方責任」，嚴格落實學校主體責任和師生員工個人責任，加強風險人員和風險點位排查落位，嚴防疫情向社會面外溢。

在此之前，北京化工大學昌平校區及中央民族大學附屬中學相繼爆發群聚疫情，北京市疾控中心副主任劉曉峰稱，這兩起疫情尚未外溢至社會面。（編輯：楊昇儒）1110910

劉曉峰
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