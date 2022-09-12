港媒：強美元令人擔憂亞洲金融風暴重臨

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（中央社記者張謙香港12日電）香港星島日報今天發表社論指出，當前的強美元令日圓貶至接近1998年亞洲金融風暴的水平，這令人擔憂風暴會否重臨。

社論表示，美元今年走勢獨大，令其他國家貨幣暴跌，加劇了他們的入口通脹，令其民眾面對更大苦痛。

此外，強美元加劇了新興市場的資金外流，可能造成金融風暴；新興市場自3月起連續5個月出現資金外流，創下2005年以來持續走資最長的時間，雖然8月終見資金回流，但市場估計資金失血未止。

市場也憂慮，日圓上週跌至1美元兌144.9日圓，接近1998年亞洲金融風暴時的145日圓，當年亞洲就因日圓急貶引爆金融風暴。

據分析，現時亞洲形勢雖然優於當年，但日圓回到1998年低位，令不少投資者猜測會否重演金融風暴。

另外，強美元也加重了新興國家的債務負擔；新興國家及其企業向外舉債，要使用國際認可的美元發債，現時美元暴升，新興國家的美元債務負擔變相加重，令不少新興國家或其企業跌至破產邊緣。

社論表示，市場更擔憂的是，美國還在大手升息，這波強美元風暴未知何時才能停止，國際無法擺脫依賴美元，仍要飽受美元折騰。（編輯：李雅雯）1110912