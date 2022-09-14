中秋小長假 中國新成屋成交面積年減3成

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（中央社台北14日電）中國房市維持低迷，中秋假期間（10日至12日）重點監測城市新屋成交面積年減31.6%。分析預計，市場情緒的修復仍需時間，當前政策端需發力穩定預期。

據界面新聞網，房市研究機構中指研究院昨天公布的監測數據顯示，一線城市中，上海和深圳受政策環境優化、COVID-19疫情獲有效控制等因素帶動，市場活躍度略有好轉，中秋假期新屋成交面積分別較去年同期上漲2%及22%。

至於北京雖在中秋前後加大房市促銷力度，多個項目推出秋節特價房源，優惠金額普遍在人民幣10萬至30萬元，但新屋成交面積按年仍跌37%；廣州市在中秋的新屋成交面積也較去年同期跌56%。

二線城市方面，武漢新屋成交4.8萬平方公尺，是今年中秋新屋成交面積最多的二線城市，但市場整體熱度依舊不高，觀望情緒濃厚，仍較去年同期下降27%；而長沙、西寧、南京等地的新屋成交面積，年降幅均在7成以上。

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中指研究院指出，當前中國房地產市場情緒仍較為低迷，政策端仍需發力穩定預期。

據分析，短期來看，各地「因城施策」的力度有望進一步加大，「保交樓」相關舉措繼續落地見效，加上信貸環境的優化改善，政策效果可望逐漸顯現，特別是熱點一二線城市，購屋者預期和購屋信心有望逐漸回升；但對於大多數城市來說，市場情緒的修復仍需要時間。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110914