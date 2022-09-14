不敵疫情香港連鎖餅店關門 輿論籲盡快開放通關

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（中央社記者張謙香港14日電）香港連鎖餅店Crostini近因疫情衝擊而宣布關門。另外，香港業界及輿論對社會持續無法恢復正常顯得焦慮和不滿，今天有媒體呼籲政府訂定對外通關目標。

綜合各方訊息，專售高級糕餅的連鎖店Crostini昨晚在社交平台發文，指出在疫情之下，百業蕭條，不少行業大受影響。

該店指出，自2020年開始，經營環境十分惡劣，可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出非常沉重及失望的決定。

發文指出，Crostini的分店營業至昨天，之後將會全部結束營業。

疫情爆發近3年來，香港已有不少零售店關門，包括一些酒樓，Crostini只是最新的一家連鎖店而已。

隨著零售市場疫弱，商店的租賃也大受打擊，本地不少商場或旅遊區，如銅鑼灣，都有不少店鋪關閉，一直閒置。

經濟疫弱，港人除了感嘆疫情揮之不去，也日漸埋怨政府的防疫政策過嚴，沒有平衡民生和經濟利益，無法令社會恢復正常。

香港經濟日報今天就發表社評指出，亞太區連較謹慎的日本、台灣，均已交出初步通關目標，香港若無法急起直追，不僅難以聯通，「世界也不會等你」。

社評表示，為免市民「旁觀」外地通關、坐困愁城，當局有必要善用政策自主空間，盡快精準撤限。

香港防疫過嚴，至今未能對外正常通關，已經導致一些投資者離港，大型國際展覽取消，相關情況近日已引起社會強烈反彈，上週更有兩位建制派重量級人物表達不滿，要求當局放寬防疫限制。

這兩人是中國全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年，以及九龍倉集團大股東吳光正，他們都曾參選行政長官。

據報導，當時唐英年要求港府與大陸方面商討盡快通關，並聲稱如果香港只靠「內循環」會「內出血」。

吳光正則指出，香港的成功並非由溫室培育而出，越溫室，體制越弱，不少人已有本地「自廢武功（防疫過嚴）」之感，吸引不了、也留不住人才，令許多居港人士也離開香港。

COVID-19爆發近3年來，港府一直採取嚴格的防疫措施，包括限制海外人士入境，以及未能與中國大陸正常通關。（編輯：吳柏緯）1110914