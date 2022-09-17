香港增8278例確診 醫衛局長：積極考慮入境0+7

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（中央社台北17日電）香港今天新增8278例COVID-19確診病例。最近與專家隔空爭論疫情死亡率的醫衛局長盧寵茂今天表示，政府正積極考慮入境檢疫改為「0+7」方案，相信短期內會有數據支持。

綜合商業電台及香港電台報導，香港今天新增8278例確診病例中，8149例屬本土感染。另外，新增16名確診者死亡。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會表示，過去一週，香港單日感染數字在9000例以下，雖然感染數字每日有波動，但目前較8月中旬至9月上旬的急速上升稍為穩定，當局原本擔心中秋節過後感染數字會上升，但暫時未見明顯及大幅上升。

目前香港實施入境檢疫「3+4」方案，即3天在酒店隔離再加居家醫學監察4天，期間可以外出。

醫務衞生局局長盧寵茂今天表示，港府正積極考慮入境檢疫「0+7」方案，即不需再酒店檢疫，全面居家檢疫，目前正檢視不同數據，又指對縮減酒店檢疫持正面態度，相信短期內會有數據支持。

盧寵茂表示，政府的方向一定是提升與國際接軌，但不希望在政策上搖擺，放鬆之後又再收緊。

香港疫情死亡率與恢復海外通關問題，連日引發政府官員與專家隔空交戰。先是特首李家超指疫情死亡率是大流感死亡率的6倍，醫管局前行政總裁梁栢賢其後在臉書發文反駁，指兩者死亡率相若。

盧寵茂隨後發文堅持疫情死亡率大幅高於流感，梁栢賢再發文指國際通關已是大勢所趨，有人「拖著復常後腿」。

盧寵茂今天表示，只會關注醫療和健康的題目，其他言論不作評論，又指如果有人提出COVID-19是流感，令市民輕視疫情，作為局長有責任作出回應。

他說，尊重專家的不同意見，因最終只有一個政策，政府希望與專家達成共識，令政策一致。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110917