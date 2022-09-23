鄱陽湖旱澇兩極 3個月水位從新高降到歷史新低

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（中央社記者邱國強北京23日電）中國第一大淡水湖鄱陽湖3個月內出現旱澇兩極化。據監測，鄱陽湖6月23日水位曾創下19.43公尺的今年新高。但受長江及江西境內乾旱影響，今早6時卻創下7.1公尺的歷史新低。

澎湃新聞報導，江西省水文監測中心今天發布，今早6時，鄱陽湖代表性觀測站星子站水位降至7.1公尺，刷新2004年2月4日創下的7.11公尺，成為1951年有紀錄以來的最低紀錄。

根據發布內容，鄱陽湖星子站水位曾在6月23日達到19.43公尺，創下今年新高。此後，江西省維持長時間高溫少雨天氣，受省內5條注入鄱陽湖河川及長江來水偏少的共同影響，鄱陽湖水位快速下降。

8月以來，鄱陽湖星子站於8月6日、8月19日、9月6日相繼刷新枯水期（12公尺以下）、低枯水期（10公尺以下）、極枯水期（8公尺以下）的歷史最早紀錄，較原最早出現年份分別提前16天、40天、85天，較有紀錄以來（1951至2021年）平均出現時間分別提前92天、98天、115天。

江西省水文監測中心預測，未來江西省降雨仍然偏少，鄱陽湖水位將持續走低，因此在今早7時升級發布「枯水紅色預警」，這也是自2013年「江西省水情預警發布實施辦法」實施以來，江西省水文部門首次發布枯水紅色預警。內容提醒鄱陽湖沿岸相關單位及社會公眾加強防範應對，保障群眾飲水安全和生產、生態用水需求。

江西省水文監測中心預測，未來一段時期內，鄱陽湖水位恐將繼續走低，贛江南昌河段維持低水位，臨水婁家村、昌江渡峰坑河段將繼續維持較小流量。

2020年7月間，長江流域曾出現大面積水患，江西省尤為嚴重。同年7月12日，鄱陽湖星子站水位曾創下22.53公尺的歷史新高。（編輯：陳沛冰）1110923