中國打擊電信網路詐騙 網路公司未把關也有責

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（中央社記者李雅雯北京23日電）中國公安部今天宣布，延續夏季打擊網路違法犯罪的「百日行動」；即日起至12月底執行「斷號行動」，集中整治網路帳號黑色產業鏈；網路公司也有辨識、處置惡意帳號的責任。

中國公安部官網23日發布消息指出，電信網路詐騙、跨境網路賭博、網路水軍等網路犯罪近來頻傳，孳生卡商、號商、貓池（一種網路通信設備，可插上多張電話卡）窩點、接碼平台、養號平台等帳號黑色產業鏈，擾亂公共管理秩序。

據公布內容，公安部網安部門從2019年以來持續加大對網路帳號黑色產業鏈的打擊整治力度，共查處關停接碼平台140餘個、收繳手機黑卡2200餘萬張、查獲網路黑帳號3億餘個，取得階段性成果。

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在這次「斷號行動」中，公安機關將進一步強化偵查打擊動作，打平台、追源頭、斷鏈條，依法打擊各類惡意註冊網路帳號違法犯罪行為。將進一步強化行業整治，督促網路企業落實責任，主動識別處置惡意註冊、非法銷售使用的網路帳號，將依法查處在業務和管理上存在漏洞的涉案企業。

公安部網安局有關負責人表示，公安機關網安部門將緊密結合「百日行動」和「淨網2022」專項行動，始終保持對網路帳號黑色產業鏈的嚴打高壓態勢，持續加大工作力度、不斷發起凌厲攻勢，全力營造安全網路秩序。（編輯：呂佳蓉）1110923