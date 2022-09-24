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台北市中山北路北安路口10月逐步開放機車 往返士林大直不再繞行
首頁 / 兩岸

香港入境檢疫鬆綁 市民報復性外遊

2022/9/24 15:01
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（中央社台北24日電）綜合港媒報導，香港政府昨天公布26日起實施「0+3」入境檢疫新措施後，掀起市民報復性外遊，航空公司網站訂票流量大增，有旅行社2小時內接獲逾千起查詢，有赴日本的機票兩度加價。

香港政府昨天公布入境檢疫鬆綁，由26日起從海外及台灣經機場入境，不需再在酒店隔離，只需3天家居醫學監測，期間可外出。

港人熱門旅遊地點日本，此前也公布於10月11日取消入境人數上限、開放國外旅客自由行、短期入境免簽證。

綜合星島日報及明報今天報導，港府公布措施後，國泰航空及香港快運航空公司的訂票網站流量大增，國泰的網站一度需輪候近半小時才能進入，來回香港與日本的國泰機票需逾港幣1萬元（約新台幣4萬元），但也無阻市民搶機票。有航空公司來回香港與日本的機票24小時內兩度加價。

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報導引述旅行社縱橫遊行政總裁袁振寧說，昨天下午 曾於2小時內接獲逾千起查詢，其中九成客戶查詢有關日本旅遊，昨天已有客人預訂前往日本旅遊，最快10月12日出發。

主力經營日本旅遊的旅行社東瀛遊說，昨天早上已接獲旅客查詢有關日本旅遊，查詢數量較平日多5至6倍。東瀛遊執行董事禤國全表示，預期港人赴日旅遊人會增加，但目前各大航空公司每週只有2至3班航機飛往東京與大阪，與COVID-19疫情前每日每家公司3至5班航機相差甚遠，機票價格可能較疫情前貴約1倍。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110924

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