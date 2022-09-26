中國外交部：中朝重啟丹東—新義州口岸鐵路貨運

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（中央社記者李雅雯北京26日電）中國外交部發言人汪文斌今天下午在外交部例行記者會上表示，中國、朝鮮透過友好協商，決定重啟丹東—新義州口岸鐵路貨運。

記者提問，有報導稱中國和朝鮮重啟鐵路貨運，請問中方能否證實。

汪文斌回應，日前中、朝雙方根據兩國相關涉邊條約，透過友好協商決定重啟丹東—新義州口岸鐵路貨運。雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。

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記者提問，韓國聯合參謀本部25日指出，朝鮮當天向朝鮮半島東部海域方向發射一枚短程彈道導彈，中方對此如何評論。

汪文斌表示，有注意到外界有關報導，也注意到美方等近期多次在該地區舉行聯合軍演。朝鮮半島形勢發展至今，主要癥結在於朝方的正當合理關切沒有得到應有回應。希望半島各方堅持政治解決方向，透過對話協商均衡解決彼此關切；美方應承擔自身責任，停止對抗施壓，為重啟有意義的對話創造條件。（編輯：陳沛冰）1110926