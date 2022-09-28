分析：北京可能修反分裂國家法 加入習精神

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）中共當局此前指出，將根據形勢變化進一步推出反獨的法治新舉措。分析指出，2005年大陸頒布的「反分裂國家法」可能會在明年兩會進行修法，加入「習精神」。

中共對台可能再次展開「法理鬥爭」。今年初，中國大陸著名涉台學者、前上海東亞所所長章念馳表示，大陸對台工作當務之急是要建立一部「統一法」，講明如何「和統」與「武統」。

事實上，這並非章念馳對於「統一法」首次提出呼籲。2004年，大陸學界與解放軍就對「統一法」、「反分裂法」有所討論，當時中共對台進行法律戰，是為了遏制台灣走向「法理台獨」。2005年兩會期間，通過了「反分裂國家法」。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢近日接受中央社訪問時指出，中共對台的法律鬥爭有幾種可能，分別有兩類。第一類為「反分裂國家法」的修法與增訂「反分裂國家法」施行細則；第二類為「統一法」與「基本法」。

王信賢認為，若兩岸關係持續如此，中共在法理鬥爭方面，明年全國人大、政協兩會期間可能會修「反分裂國家法」，將當中的第8條修訂清楚。

「反分裂國家法」第8條為：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

王信賢指出，美中關係、台灣內部民意等自2005年至今變化非常多，「反分裂國家法」這部法律中也沒有中共總書記習近平的影子。

他說，習近平的「兩制」台灣方案與總體國家安全觀等精神未體現在「反分裂國家法」，若有修法，就是將習近平對台的東西加入其中。

對於中共19大以來的對台政策，王信賢分析，從北京角度來看台灣問題，已不是單純的兩岸關係，是鑲嵌在兩個大局裡，一個大局是大陸的國家發展戰略，另一為台灣問題是美中關係派生的結果。

因此，兩岸關係在中共的決策序列裡被提前。王信賢指出，中共對台越來越硬，與美中關係越來越不好有關，也與大陸認為台灣離中國越來越遠有關。

他認為，中共20大的報告中，會突出反獨與反外部勢力介入，這與美中關係與兩岸關係發展情勢相關。（編輯：周慧盈）1110928