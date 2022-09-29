中日建交50週年 人大副委員長出席中方招待會

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（中央社記者邱國強北京29日電）今天是中國與日本建交50週年，中方招待會下午在北京登場，出席的最高層級官員為「副國級」的全國人大常委會副委員長丁仲禮，與出席已故首相安倍晉三國葬的萬鋼層級相同。

澎湃新聞報導，中方這場招待會名為「中日邦交正常化50周年紀念招待會」，由中國人民對外友好協會和中日友好協會聯名舉辦，共有丁仲禮等中日各界人士約200人出席。

同一時間，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上針對中日外交史上這一重要日子說，中國國家主席習近平、國務院總理李克強與日本首相岸田文雄在互致賀電中，積極評價50年前中日實現「邦交正常化」的重大歷史意義及50年來雙邊關係發展成就，為兩國關係未來發展「作出展望、指明方向」。

汪文斌說，50週年是中日關係發展史上的重要里程碑。50年前，兩國老一輩領導人以卓越的戰略眼光和政治膽識做出實現中日邦交正常化的政治決斷，揭開了兩國關係的嶄新篇章。50年來，雙方先後達成「四個政治文件」和一系列重要共識，奠定了中日關係的政治法律基礎。

他表示，50年來，中日兩國各領域交流合作取得長足發展，不僅給兩國人民帶來重要福祉，也為地區和世界的和平穩定與發展繁榮作出了積極貢獻。

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汪文斌說，當今世界面臨百年未有之變局，在即將開啟下一個50年的征程之際，中日應以兩國領導人重要共識為指引，恪守「中日四個政治文件」確立的各項原則「重溫建交初心」，致力和平友好，順應潮流大勢，拓展互利合作，「管控矛盾分歧」，共同致力於構建「契合新時代要求」的中日關係。

新華社報導，應日本政府邀請，中國政府代表、全國政協副主席萬鋼27日在東京出席日本前首相安倍晉三國葬儀式，並參加日本政府及安倍遺屬致謝儀式。（編輯：楊昇儒）1110929