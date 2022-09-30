習近平十一新文章 聚焦鬥爭

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（中央社記者邱國強北京30日電）中共總書記習近平在最新一期「求是」雜誌發表文章說，「實現偉大夢想，必須進行偉大鬥爭」，中共要團結帶領人民應對重大挑戰，必須進行「具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭」。

習近平還強調，全黨要「發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，不斷奪取偉大鬥爭新勝利」。

新華社報導，習近平這篇以「新時代中國共產黨的歷史使命」為題、預定10月1日中共建政73周年發表的文章，提出「偉大鬥爭，偉大工程，偉大事業，偉大夢想」的「四個偉大」，而「偉大鬥爭」位居四個偉大之首。

習近平在文章中說，今天「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現『中華民族偉大復興』的目標」。行百里者半九十。中華民族偉大復興「絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的」。全黨「必須準備付出更為艱巨、更為艱苦的努力」。

他指出，「實現偉大夢想，必須進行偉大鬥爭」。中共要團結帶領人民「有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，必須進行具有許多「新的歷史特點的偉大鬥爭」。全黨要充分認識這場偉大鬥爭的「長期性、複雜性、艱巨性」，「發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，不斷奪取偉大鬥爭新勝利」。

習近平說，「實現偉大夢想，必須建設偉大工程」。這個偉大工程就是中共正在深入推進的「黨的建設」新的偉大工程。全黨要更加自覺地堅定黨性原則，「勇於直面問題，敢於刮骨療毒，消除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒」，不斷增強黨的「政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力」，確保我們黨永保旺盛生命力和強大戰鬥力。

他提到，「實現偉大夢想，必須推進偉大事業」。中國特色社會主義是改革開放以來黨的全部理論和實踐的主題，是黨和人民歷盡千辛萬苦、付出巨大代價取得的根本成就。全黨要更自覺地增強「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，「既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路」，保持政治定力，堅持實幹興邦，始終堅持和發展中國特色社會主義。

習近平又說，「偉大鬥爭，偉大工程，偉大事業，偉大夢想」是「緊密聯繫、相互貫通、相互作用」，其中起決定性作用的是「黨的建設」新的偉大工程。

他最後提到，推進「偉大工程」，要結合「偉大鬥爭、偉大事業、偉大夢想」的實踐來進行，確保中共在世界形勢深刻變化的歷史進程中始終走在時代前列，在應對國內外各種風險和考驗的歷史進程中「始終成為全國人民的主心骨」，在堅持和發展「中國特色社會主義」的歷史進程中始終成為堅強領導核心，凝聚起同心共築「中國夢」的磅礡力量。（編輯：陳沛冰）1110930