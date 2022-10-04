無國界記者組織培訓香港公民記者 延續新聞自由

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（中央社台北4日電）港版國安法箝制香港，「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）持續「保密」培訓公民記者及各傳媒從業人員，以延續新聞與言論自由。

當前香港傳媒業享有言論自由的光景不如以往，但美國之音（VOA）今天報導，無國界記者組織仍誓言，繼續關心香港新聞界，幫助堅守記者崗位的傳媒從業人員，兼顧保護自己與受訪者，以免落入禁區與陷阱。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，無論是為主流傳媒還是獨立個人，香港記者面臨最主要的障礙就是國家安全法。

他說，這道枷鎖猶如懸在他們頭頂的威脅，似乎動輒就被指控觸犯危害國家罪，以致香港目前記者人才外流，香港什麼時候演變為沒有人可以報導某些話題的地方？這是可怕的趨勢。

即因如此，無國界記者組織近年提供香港記者線上培訓課程，藉此增進傳媒機構和獨立公民記者保護自己和消息來源的能力。

艾瑋昂表示，這些課程以粵語傳授，並婉拒說明參加這類課程的香港記者類別、所屬機構、身分背景，以及他們對課程的反應，因參加者希望能保密，避免曝光。

他說，雖然世界各地的新聞從業員都想做調查報導，但很不幸面對專制政府、私營機構甚至是黑手黨，履行記者天職甚難，有時候更要面對死亡威脅，所以非常敬佩仍有心發掘真相的香港記者。

即使公民記者這個詞彙在中國民間也廣為接受，像是疫情爆發期間，公民記者張展走訪武漢實地調查，但香港保安局局長鄧炳強不這麼認為。

鄧炳強上月16日說，2019年反送中期間，連13歲的小孩都稱自己是記者，還有自稱記者的市民持攝影機拍攝女警並品頭論足，究竟那些才是或不是真正的記者呢？

艾瑋昂反駁，人人是記者完全沒有問題，關鍵在於記者是否如實獨立報導，履行記者天職。

他說，只要記者尊重新聞道德，報導事實，不受政治操控，不試圖隱瞞也不操縱事實，就算稱職，自然會受到尊重。

艾瑋昂表示，如此即使是13歲的孩子，只要他們蒐集事實並完整提供給社會大眾，這就是稱職的記者，況且界定記者的身分不是政府責任，否則就如同當前的香港，被威權政府限制。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111004