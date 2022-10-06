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北京智庫：美軍偵察機出動南海次數減少

2022/10/6 12:25
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（中央社記者張謙香港6日電）據報導，今年9月，美軍間諜機到南海活動的次數較8月減少一半，原因可能與對手在區內活動減少有關，也可能是美國尋求中國在其他範疇的合作。

南華早報今天在報導中表示，根據北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SOUTH CHINA SEA STRATEGIC SITUATION PROBING INITIATIVE，SCSPI）每月發表的紀錄，美國偵察機9月對南海出動了28次，少於8月的46次。

報導指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣後，共軍圍繞台灣進行了數天軍演及試射飛彈，此舉觸發美方反制，包括在接近台灣之處部署航空母艦雷根號及其戰鬥群。

報導轉述SCSPI指出，在共軍發射11枚飛彈的翌日，即8月5日，美軍當天出動了4架偵察機，包括3架P-8A海神式巡邏機及1架RC-135V電子偵察機，是月內最多的一次。

SCSPI的數據同時指出，美軍8月出動偵察機的次數又遠低於7月的67次。

據轉述，暨南大學國際關係學院教授張明亮認為，美軍減少在南海的出動次數與颱風無關，因為這些偵察機足以應對惡劣天氣。

他認為，美軍偵察機所以減少在南海出動，背後原因之一可能是美方感到來自區內的「挑釁」及「威脅」減少。

他說，美軍認為被「挑釁」後一般會作出反應，但當對手減少活動時，它也會相應減少出動。

張明亮說，美軍減少在南海活動的另一個原因，可能是美方希望降低在區內的緊張局勢，原因是裴洛西訪台後已令中美關係惡化。

他說，當美國尋求中方在其他範疇合作時，它就會減少類似軍事活動。（編輯：周慧盈）1111006

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