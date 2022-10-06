十一長假疫情反撲 上海各區執行全員核酸篩查

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中國推動COVID-19COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零總方針，落實核酸檢測常態化，民眾必須憑藉核酸檢測陰性證明進入公共場所、搭乘地鐵等大眾運輸工具。圖為上海市閔行區一處核酸檢測亭。中央社記者李雅雯上海攝 111年10月6日

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（中央社記者李雅雯上海6日電）上海市單日新增COVID-19本土無症狀感染者11例，官方緊急宣布各區安排至少1輪社區全員核酸篩查，「不漏一戶、不漏一人」，要求民眾牢記防疫責任積極參與社區篩查。

上海市衛健委6日通報，上海市5日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土無症狀感染者11例，均在隔離管控中發現；未發現新增本土確診病例。新增境外移入確診病例3例和無症狀感染者29例，皆於閉環管控中發現。

官方提到，這些感染者均為新疆來滬、返滬人員以及新疆疫情感染者的關聯人員，在閉環管控期間核酸檢測結果異常。

基於COVID-19清零總方針，核酸檢測常態化是上海市民眾生活日常，乘坐地鐵等大眾交通工具、進入公共場所必須出示72小時核酸檢測陰性證明；入住酒店、賓館等則需要持48小時核酸檢測陰性證明。因應十一長假疫情防線有鬆動跡象，官方擴大措施，要求增加全員核酸篩查。

官方6日於公眾號「上海發布」宣布，今（6日）、明（7日）兩天，上海市各區都將安排至少一輪社區全員核酸篩查，這是每週篩查的延續，更是因為假日期間人員流動頻繁，上海市「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻。

官方強調，各區要認真組織社區篩查，尤其加強對賓旅館、出租屋、街面商鋪等易漏檢群體排查，按照「不漏一戶、不漏一人」的要求實施。「呼籲廣大市民牢記防疫責任，主動按時參與此次社區篩查，共同守護來之不易的防疫成果」。

徐匯區昨天發布公告要求，5日起全區「5天4檢」，採樣期間小區實行封閉管理，居民憑24小時核酸採樣證明進出社區。閔行區、長寧區、普陀區、嘉定區和其他等多個行政區也於6日上午陸續發出公告，要求社區全員篩查。

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一名小區物業管理人員告訴中央社，6日凌晨發出通知給了住戶們，接獲上級防控單位緊急通知，要求小區上午執行全員核酸篩查。目前規劃7日、8日和9日都將各採檢一次，「必須要配合，哪裡做都行」，住戶憑採樣紀錄出入小區。

上海市嚴格防控境外移入可能病例，要求外來人員抵滬前必須透過「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，且要配合規定做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。（編輯：吳柏緯）1111006

上海市嚴格防控境外移入可能病例，要求外來人員抵滬前必須透過「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，且要配合規定做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。圖為2022年十一長假期間上海虹橋火車站往來旅人。中央社記者李雅雯上海攝 111年10月6日

上海市嚴格防控境外移入可能病例，要求外來人員抵滬前必須透過「來滬返滬人員服務」詳細填報相關訊息，且要配合規定做好「落地檢」，在抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。圖為上海虹橋火車站內關於落地檢公告。中央社記者李雅雯上海攝 111年10月6日